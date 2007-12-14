Держгірпромнагляд зупинив дві донецькі шахти

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду за результатами перевірок припинив гірничі роботи на орендному підприємстві «Шахта ім. Засядька» і відособленого підрозділу «Шахта ім. Калініна» Державного підприємства «Донецька вугільно-енергетична компанія».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держгірпромнагляду.

Згідно з повідомленням, на виконання указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА і доручення уряду в період з 5 по 10 грудня фахівці комітету провели перевірку на дотримання умов безпеки на 21 шахті, видобуток на яких ведеться на глибині понад 1 тис. метрів.

Усього було перевірено 36 високозавантажених лав на газоносних пластах.

У зв`язку з виявленими порушеннями вимог пило-газового режиму, паспортів кріплення, протипожежної безпеки, правил технічної експлуатації стрічкових конвеєрів, заборонена робота лав на 17 шахтах.

За результатами перевірок, на 392 посадових особи накладені штрафи, з них 20 – перші керівники підприємств.