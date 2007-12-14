Німеччина профінансує відновлення історичного Львова

Уряд Німеччини фінансуватиме проект з відновлення старих кварталів Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія ОНИЩЕНКО.

За її словами, Львів - єдине місто обласного значення в Україні, в якому за підтримки уряду Німеччини реалізовуватиметься проект "Ревіталізації (відновлення) старої частини Львова". Іншими претендентами на реалізацію подібного проекту були міста Одеса та Чернівці.

"Це не реставрація окремих будинків чи фасадів, а комплексне відновлення під’їздів, внутрішніх двориків старих будинків, а також будинків цілого кварталу. Проекти з відновлення кварталів ми почнемо розробляти наступного року. Маємо надію, що на цей проект виділить кошти і держава, і місто", - сказала Л.ОНИЩЕНКО.

Як повідомив експерт Центру міжнародної міграції і розвитку, діяльність якого фінансується Міністерством економіки та співпраці ФРН, Стефан МИРОНЮК, подібний проект здійснюється вже протягом 7 років в румунському місті Сібіу.

"Ці проекти довготривалі. Ми не нав’язуватимемо своїх концепцій Львову, їх повинна розробити місцева влада. За ці роки в реставрацію румунського міста Сібіу було вкладено 100 млн. євро. Це не лише наші гроші, фінансування йшло від держави, фінансових установ. Ми маємо можливість залучати кошти під вигідні кредити. Львову можна скористатися досвідом Сібіу", - зазначив С.МИРОНЮК.