Система ”Рада” сертифікації не має і не потребує

За 17 років роботи системи голосування „Рада” не було виявлено жодного порушення.

Про це заявив директор Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, що розробляв систему „Рада”, Анатолій МОРОЗОВ в ефірі „Свободи слова” на каналі ICTV.

За його словами, протягом всього існування системи „Рада” на неї намагались перевести всі негаразди під час голосувань.

А.МОРОЗОВ зазначив, що за 17 років було безліч перевірок системи. „Жодна комісія, яка перевіряла цю систему, не довела, що вона дає збої. Система працювала, працює і буде працювати нормально”, - наголосив він.

Він підкреслив, що зараз працює система третього покоління „Рада-3”, встановлена у 2003 році.

А.МОРОЗОВ також зауважив, що система не потребує обов’язкової сертифікації. Він підкреслив, що необхідно сертифікувати ті системи, які містять таємну інформацію, а на сертифікацію системи у парламенті має бути добра воля депутатів.