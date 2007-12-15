Як забезпечити фізичний захист біологічних лабораторій?

Євросоюз та Україна обговорюють можливість вивчення рівня фізичного захисту біологічних лабораторій з метою його покращення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухваленій Радою міністрів із загальних справ ЄС шестимісячній доповіді щодо імплементації стратегії ЄС проти розповсюдження зброї масового ураження.

У документі, текст якого має УНІАН, зазначається, що можливість проведення “дослідницької” місії (fact-finding mission) розглядається у відповідь на запит України у сфері фізичного захисту біолабораторій.

“Встановлено контакти з українською адміністрацією для визначення цілей такої місії”, – зазначається у доповіді.

Інших деталей доповідь не містить.