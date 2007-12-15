Як забезпечити фізичний захист біологічних лабораторій?
01:20, 15 грудня 2007Суспільство
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ЄС та Україна домовились вивчити питання
Євросоюз та Україна обговорюють можливість вивчення рівня фізичного захисту біологічних лабораторій з метою його покращення.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухваленій Радою міністрів із загальних справ ЄС шестимісячній доповіді щодо імплементації стратегії ЄС проти розповсюдження зброї масового ураження.
У документі, текст якого має УНІАН, зазначається, що можливість проведення “дослідницької” місії (fact-finding mission) розглядається у відповідь на запит України у сфері фізичного захисту біолабораторій.
“Встановлено контакти з українською адміністрацією для визначення цілей такої місії”, – зазначається у доповіді.
Інших деталей доповідь не містить.
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