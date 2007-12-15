У Житомирській області податківці вилучили 180 тисяч пляшок фальсифікованої горілки вартістю понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України в Житомирській області, фальсифікат вилучили працівники відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів управління податкової міліції ДПА.

Під час перевірок на одному зі складів обласного центру було виявлено пляшки "Пшеничної" з етикетками ЗАТ "Кременчуцький лікеро-горілчаний завод" з фальшивими акцизними марками.

Ведеться слідство та з’ясовуються канали надходження продукції, після чого буде вирішуватись питання про порушення кримінальної справи.