Податківці вилучили 180 тисяч пляшок фальсифікованої горілки
15:16, 15 грудня 2007Суспільство
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Буцімто "Пшеничну" знайшли в Житомирі
У Житомирській області податківці вилучили 180 тисяч пляшок фальсифікованої горілки вартістю понад 1 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України в Житомирській області, фальсифікат вилучили працівники відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів управління податкової міліції ДПА.
Під час перевірок на одному зі складів обласного центру було виявлено пляшки "Пшеничної" з етикетками ЗАТ "Кременчуцький лікеро-горілчаний завод" з фальшивими акцизними марками.
Ведеться слідство та з’ясовуються канали надходження продукції, після чого буде вирішуватись питання про порушення кримінальної справи.
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