На шахті Засядька ”загрублення” датчиків ніколи не було

Причиною вибуху на донецькій шахті ім. О.Засядька могла стати невідома дотепер суміш газів - етилену, пропилену і важких вуглеводнів.

Про це заявив голова ради орендарів шахти імені Засядька, народний депутат Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

Як повідомив Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, до єдиної думки про те, що призвело до трагедії, експертна комісія не дійшла. «Ми думаємо, що це невідома дотепер суміш газів. Етилену, пропилену, важких вуглеводнів. Наявність цих газів у певній пропорції, якої ми ще не знаємо, приводить до зниження бар`єру вибуховості газоповітряної суміші. За нормальних умов критична концентрація метану - більше 4,5%. А якщо ми додамо туди гази, зміст яких ми не враховуємо, визначимо залежність температурного режиму, цей бар`єр може різко знизитися. Це може бути 3%, 2%…, а може, і 1%», - сказав Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ.

«Всі існуючі методики і нормативні документи, які сьогодні регламентують безпеку, були дотримані. Комісія зробила висновок, що немає претензій до фахівців підприємства… У попередніх випадках ми спостерігали прояви якихось процесів, які свідчили про якийсь розлом і про наявність джерела виділення газу. А тут - нічого. Може, ці ознаки й були, але немає приладів і методик, які повинні попереджати нас про небезпеку», - додав він.

Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ зазначив, що на шахті ім. Засядька за 10 місяців з початку року проведено 537 перевірок і обстежень, які показали, що в жодному випадку не було «загрублення» датчиків, якоїсь фальсифікації даних, граничної загазованості.