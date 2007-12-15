Переплутаних у пологовому будинку дітей повернуть батькам

Адміністрація німецької клініки оголосила про успішне завершення пошуків батьків двох дівчаток, переплутаних невдовзі після народження. Найближчим часом діти будуть повернені в свої справжні сім`ї.

Помилка лікарів виявилася коли генетичний тест показав, що батько однієї з дівчаток не є її родичем. Незабаром після цього тестування пройшла і дружина чоловіка: так з`ясувалося, що протягом кількох місяців вони виховували дитину інших людей.

Дівчинка з`явилася на світ влітку цього року в лікарні Св. Лизавети в місті Саарлуїс на південному заході Німеччини. Адміністрація клініки визнала можливість випадкової підміни немовлят – їх могли переплутати під час купання. Друга дитина могла потрапити до будь-якої з чотирнадцяти жінок, пологи у яких пройшли того дня.

Генетичний аналіз батьків 14 дітей зайняв кілька тижнів. Врешті істину було встановлено. Сім`ї готові обмінятися переплутаними дітьми. Обидві пари перебувають під наглядом психологів.

Кілька тижнів тому аналогічний випадок був у Чехії. Як і в останньому випадку, помилку медиків вдалося виправити завдяки пильності одного з батьків переплутаних немовлят.

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