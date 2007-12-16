На Вінниччині переслідують підприємців за 300 тисяч податкової заборгованості

Слідче управління Державної податкової адміністрації у Вінницькій області порушило кримінальну справу проти посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю Погребищенського району за підозрою в ухиленні від сплати 308 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків ДПА у Вінницькій області, податкова міліція встановила, що в період з січня 2004 року по листопад 2007 посадові особи зазначеного ТОВ утримували з нарахованої працівникам зарплати та виплаченої орендної плати за користування земельними та майновими паями податок з доходів фізичних осіб на суму 308 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю або займати певні посади на строк до 3 років, а також конфіскацію майна.

Ведеться слідство.