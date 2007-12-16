На Херсонщині голова сільради підробляла заповіти на землю

На Херсонщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито голову сільської ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначена голова сільради, перевищуючи службові повноваження, підробила запис у реєстрі нотаріальних дій в частині зміни заповіту трьох померлих громадянок з метою оформлення спадщини (права на земельну частку (пай) у розмірі 10 га, вартістю понад 40 тис. гривень) на ім’я місцевого жителя. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.365 та ч.2 ст.366 КК України (перевищення влади або службових повноважень та службове підроблення).