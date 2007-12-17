Міст через Дніпро в Кременчуці планують відкрити 25 грудня

Міст через Дніпро в Кременчуці (Полтавська обл.) обіцяють відкрити після капремонту 25 грудня.

Про це журналістам повідомив в.о. мера міста, перший віце-мер міста Володимир ОНІЩЕНКО.

“25 числа по мосту має піти транспорт”, - сказав В.ОНІЩЕНКО.

Разом з тим віце-мер Ігор КРИКЛИВЕЦЬ повідомив, що на сьогодні ремонтні роботи на мосту йдуть практично відповідно до графіка і шляховики закінчують асфальтування проїжджої частини моста.

“Є питання з асфальтування тротуарної частини, фарбування колесовідбійника і парапетів. Думаю, все це буде вирішене і зроблене в строк. А ось дорожню розмітку нанесемо навесні, коли це дозволять погодні умови”, - сказав І.КРИКЛИВЕЦЬ.

Нагадаємо, з 22 вересня міст через Дніпро в Кременчуці Полтавської області закритий на ремонт. Рух транспорту через міст, по якому проходить автотраса “Бориспіль, – Дніпропетровськ”, закрита, а об`їзд здійснюється через мости, розташовані в Черкаській і Дніпропетровській областях. Під час ремонту моста жителів Кременчука через Дніпро перевозять поїздами. Водіям іногороднього легкового транспорту запропонований об`їзд по греблі Кременчуцької ГЕС у м. Світловодськ (Кіровоградська область). Раніше мер Кременчука Микола ГЛУХОВ заявляв, що ремонт моста за графіком може продовжитися до 31 грудня.