Ускладнилися аварійні роботи на шахті «Краснолиманська»

У Донецькій області на шахті "Краснолиманська" в с. Родінське аварійні роботи ускладнилися підвищеною задимленістю

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, на шахті продовжується залив вибухостійкої перемички гіпсовим розчином.

У штабі уточнили, що увечері 16 грудня в аварійній виробці почалося зростання концентрації чадного газу, зросла задимленість, видимість у виробці знизилася до 5 метрів. Роботи по зведенню перемички проводяться в загазованій атмосфері. Одночасно ведеться монтаж генераторів інертних газів.

У шахті працюють 6 відділень рятувальників. Ведеться контроль рудникової атмосфери.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня о 18.14 на держпідприємстві "Вугільна компанія "Шахта Краснолиманська" було виявлено задимлення в конвейєрному хіднику західної лави пласта Л3. З шахти були виведені всі гірники робочої зміни. Після того, як на аварійній ділянці було відмічено зростання концентрації метану більше 5%, і виникла загроза вибуху, небезпечну ділянку залишили рятувальники. Техрада ухвалила рішення ізолювати аварійну виробку.