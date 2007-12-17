Погода на 18-27 грудня

В найближчі дні синоптики обіцяють в Україні невеликі морози.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 18 грудня, у південній частині та у західних областях без істотних опадів. На решті території невеликий сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-7° морозу, у прикарпатських областях, на півдні та сході країни місцями 8-10°морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-4° морозу, вдень 3-5° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

19-20 грудня без істотних опадів (19 грудня у східній половині країни невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, слабка ожеледь). В західних областях місцями туман; на дорогах країни ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, в Криму, на півдні Лівобережжя та Прикарпатті місцями до 9° морозу, в Карпатах 10-13° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму та Одещини до 6° тепла.

21 грудня в Україні пройде невеликий сніг, 22 грудня без істотних опадів. Температура істотно не зміниться.

23-25 грудня також істотних опадів не очікується. Температура вночі 0-6° морозу, на Прикарпатті та в Карпатах місцями до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму до 6° тепла.

26-27 грудня на більшій частині території часом сніг, мокрий сніг, в Криму з переходом у дощ. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 1-6° тепла (на півдні Криму до 9°).

Завтра у Києві та області часом невеликий сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі становитиме 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

19-20 грудня у столиці та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

21 грудня у Києві та області невеликий сніг, 22 грудня без істотних опадів. Температура істотно не зміниться.