Пересічні українці зможуть отримати номери серії КМ і ВР

ДАІ виготовлятиме і видаватиме номери серії КМ і ВР звичайним громадянам згідно із чергою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив в.о. міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО.

“Ми пішли по тому шляху, і нас підтримали у Секретаріаті Президента, щоб уся ця серія ВР і КМ пішла у вільний продаж усім учасникам дорожнього руху”, - сказав М.КОРНІЄНКО.

Він пояснив, що близько 200 таких номерів ДАІ не змогла вилучити, оскільки вони стали приватною власністю деяких осіб, тому було ухвалено вищезгадане рішення.

М.КОРНІЄНКО запевнив, що невдовзі номери цих серій можна буде побачити на звичайних автомобілях, і вони не будуть відрізнятися від якихось інших. “Це буде звичайне літеросполучення, яке нікого не буде турбувати”, - сказав він.

В.о. міністра додав, що новообрані народні депутати намагалися звертатись до ДАІ з проханням надати їм такі номери, але їм було відмовлено, і зараз звернень немає.