Засідання уряду відбудеться завтра о 15.00

Засідання уряду відбудеться завтра, 19 грудня, о 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після завершення урядової наради, яка проходила в парламенті.

«Ми організували роботу з підготовки проекту бюджету на 2008 рік. Ми намітили на завтра на 15.00 перше засідання уряду», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, завтра на засіданні уряду планується заслухати міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА з питань організації бюджетного процесу.

«Ми також обговорили всі процедури підготовки програми «Український прорив» до затвердження у Верховній Раді», - повідомила прем`єр.