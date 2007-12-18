Засідання уряду відбудеться завтра о 15.00
19:55, 18 грудня 2007Суспільство
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Це стало відомо після урядової наради
Засідання уряду відбудеться завтра, 19 грудня, о 15.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після завершення урядової наради, яка проходила в парламенті.
«Ми організували роботу з підготовки проекту бюджету на 2008 рік. Ми намітили на завтра на 15.00 перше засідання уряду», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.
Крім того, за її словами, завтра на засіданні уряду планується заслухати міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА з питань організації бюджетного процесу.
«Ми також обговорили всі процедури підготовки програми «Український прорив» до затвердження у Верховній Раді», - повідомила прем`єр.
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