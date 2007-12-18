Представник Президента занепокоєний загостренням ситуації в Криму

Дії окремих структур влади і самоврядування, а також частини кримськотатарського національного руху можуть зашкодити суспільно-політичній стабільності в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Постійного Представника Президента України в Криму Володимира ХОМЕНКА до органів влади та самоврядування АРК, Верховної Ради України та представників кримськотатарського національного руху.

«На жаль, пролунали заяви, що провокують силове протистояння або вкрай некоректно порівнюють Крим із зонами збройних конфліктів», - каже В.ХОМЕНКО. На його думку, значною мірою, причини загострення ситуації в Криму лежать «в некомпетентних, неефективних, а в окремих випадках провокаційних діях тих представників органів влади та самоврядування, які не сприяють облаштуванню репатріантів на належному рівні або навіть протидіють йому». З іншого боку, каже Постпред, «радикальне крило кримськотатарського національного руху провокує силове протистояння з органами влади, закликає до загальної мобілізації». «Такі дії є відходом від принципів ненасильства, які проголошує вже декілька десятиліть національний рух», - каже В.ХОМЕНКО .

На думку Постпреда В.ЮЩЕНКА в Криму, представникам органів влади і самоврядування, представникам кримськотатарського національного руху та іншим кримчанам «необхідно повернутися з дороги, що веде до конфліктів, на шлях взаєморозуміння та конструктивної співпраці».

Кримське Представництво Президента закликає органи влади і самоврядування АРК активніше вирішувати проблеми репатріантів (зокрема, удосконалити механізм наділення їх землею); а органи самоврядування Сімферополя - негайно повернутися до розгляду питання про виділення землі для будівництва соборної мечеті.

Крім того, В.ХОМЕНКО закликає активістів кримськотатарського національного руху дотримуватися вимог законодавства України, при вирішенні проблем облаштування максимально використовувати своїх представників у Верховній Раді України, Верховній Раді АРК, Раді міністрів автономії, інших структурах влади та самоврядування.

Також Постпред закликає народних депутатів України (особливо – кримчан) сприяти якнайшвидшому прийняттю парламентом країни закону про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою та сприяти прийняттю інших законодавчих актів, які створюють правові механізми процесу облаштування репатріантів.

Крім того, В.ХОМЕНКО закликає правоохоронні органи провести об`єктивне розслідування дій правоохоронців під час конфліктів у листопаді в автономії.

Як повідомляв УНІАН, днями лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ попередив про небезпеку виникнення в Криму „другої Чечні”.

М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що у Криму ось вже який рік поспіль російські бізнесмени масово скуповують всі землі, роздаючи хабарі. А для боротьби з кримськими татарами, які самовільно селяться на проданих територіях, бізнесмени наймають російськомовну молодь, яка організованими групами нападає на татар. „Ми дійшли грані, відбуваються організовані напади на кримських татар, і постало питання створення своїх напіввоєнізованих формувань для протистояння „російським козакам” та різним бандформуванням”, - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Про формування таких загонів та всенаціональну мобілізацію Меджліс вже прийняв постанову, але він ветував її, нагадав М.ДЖЕМІЛЄВ, бо, за його словами, “це буде друга Чечня”.

Однак ситуація може вийти з-під контролю, якщо влада не реагуватиме на насильство, і кримські татари почнуть оборонятися, тоді Меджлісу нічого не залишиться як очолити такі формування, пояснює М.ДЖЕМІЛЄВ.

М.ДЖЕМІЛЄВ переконаний, що для вирішення земельної проблеми в Криму Верховна Рада повинна прийняти закон „Про визнання прав осіб депортованих за національною ознакою”.