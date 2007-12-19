Тимошенко терміново змінить голів Нафтогазу, податкової, митниці й Енергоатому

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що найближчим часом уряд змінить керівництво НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», Державної податкової служби та Державної митної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це перші призначення, які будуть проведені невідкладно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час вона відмовилась назвати нових можливих претендентів на керівні посади в цих відомствах.