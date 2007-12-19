Екс-прокурор Рівненщини хоче повернутися на посаду через суд

Колишній прокурор Рівненської області Леонід ОРЕХОВСЬКИЙ вважає своє звільнення незаконним, тому звернувся до суду із позовом про поновлення на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, за його позовом відбулося перше слухання справи у Рівненському окружному адміністративному суді. (На початку 2007 р. Л.ОРЕХОВСЬКОГО на посаді прокурора області замінив Олексій БАГАНЕЦЬ, колишній заступник генерального прокурора України – УНІАН).

Л.ОРЕХОВСЬКИЙ, який нині працює заступником прокурора Тернопільської області, у зверненні до суду заявляє, що рапорт про своє звільнення він переписував кілька разів та змушений був це робити “під тиском генерального прокурора України”. У Генеральну прокуратуру України Л.ОРЕХОВСЬКОГО, за його словами, викликали 15 січня прямо з лікарні, куди він потрапив 10 січня. Генпрокуратура тоді ввела додаткову посаду заступника прокурора області, на яку й призначили Л.ОРЕХОВСЬКОГО.

У квітні ц. р. Л.ОРЕХОВСЬКОГО перевели з Рівненщини на посаду заступника прокурора Тернопільської області. Посада, на якій він тепер працює, також була введена додатково.

Наступне слухання цієї справи відбудеться в Рівненському окружному адміністративному суді 14 січня 2008 року.