Тимошенко не зможе ігнорувати думку Президента щодо нафтогазової сфери

02:25, 19 грудня 2007
Суспільство
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Експерт прораховує "розклади"

Віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Ростислав ІЩЕНКО вважає, що новий прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО при ухваленні рішень у нафтогазовій сфері не зможе ігнорувати думку Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Про це він сказав в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

"ТИМОШЕНКО не зможе ігнорувати думку Президента, оскільки звільнити її з поста прем`єра ЮЩЕНКО може чужими руками у будь-який момент. Відповідно до рішення Конституційного Суду про те, що Рада може звільняти прем`єра, міністрів оборони і закордонних справ без подання глави держави, для відставки ТИМОШЕНКО досить того, щоб до порядку денного парламенту було внесено питання про довіру уряду, і 226 депутатів не підтримали б Кабмін", – вважає експерт.

При цьому Р.ІЩЕНКО додав, що "ЮЩЕНКУ під силу домовитися з Партією регіонів, Блоком Литвина, КПУ і, підтримавши їх своїми прихильниками в НУ-НС, відправити ТИМОШЕНКО у відставку за ініціативою Ради, формально залишившись осторонь", – сказав він.

Щодо роботи нового уряду в нафтогазовій сфері, експерт зазначив, що він бачить три варіанти дій: прагматичний - забути риторику і одержувати газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м; популістський - розв`язати другу "газову" війну, швидко її програти і звинуватити в проблемах українського уряду Росію; ризикований - розпочати переговори з "Газпромом" про обмін частини української ГТС на тимчасове зниження ціни на газ.

"Який варіант обере ТИМОШЕНКО, я не знаю, тим паче, що можливе поєднання будь-яких двох з вказаних варіантів (їх одночасна реалізація). Слід враховувати і ймовірний активний вплив ЮЩЕНКА на процеси в нафтогазовій сфері і на політику уряду", – додав експерт.

Нагадаємо, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО під час передвиборної кампанії восени цього року заявляла про намір переглянути газові угоди з Росією.

У разі її обрання прем`єр-міністром України Юлія ТИМОШЕНКО говорила про намір порушити питання про відмову від посередників у сфері постачань газу в Україну. За її словами, "РосУкрЕнерго", як майданчик для розподілу хабарів, “нас не влаштовує”. “Встановлення ціни на російський газ для України у 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів свідчить про повний і безперечний провал, як енергетичної політики уряду ЯНУКОВИЧА зокрема, так і всієї політики цього уряду в цілому”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

17 грудня вона заявила, що новий уряд України будуватиме відносини з Росією на основі стабільності, гармонійності і партнерства. «Питання постачання і транспортування газу ми вирішимо під час переговорів. Ми хочемо діяти так, щоб вигода України і Росії була взаємною », - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав “завеликою” ціну в 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу для України. “Ціна 179,5 доларів - це завелика, і для частини української економіки це великий шок”, - сказав Президент.

Разом з тим глава держави закликав українських політиків не політизувати питання постачань газу. Президент зазначив, що підвищення ціни на російський газ ще раз змушує переглядати політику енергоспоживання, особливо на таких об`єктах як комунальне господарство, приватний сектор і частина індустрії.

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає встановлену для України ціну на російський газ “важкою, але реальною”.

 

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