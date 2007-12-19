Проїзд у столичному метро має коштувати дві гривні?

Вартість однієї поїздки в столичному метро має становити приблизно дві гривні.

Про це сьогодні під час інтернет-конференції на сайті газети “Хрещатик” повідомив начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ.

«Вартість проїзду в Київському метрополітені є найнижчою в світі. Добре це або погано - зараз обговорювати не будемо. Середня собівартість однієї поїздки в київському метро складає приблизно 1,58 грн., а з урахуванням того, що 22% пасажирів в київському метрополітені їздять безкоштовно, а студенти і школярі оплачують на сьогодні 20 і 10 коп. відповідно, то можна з упевненістю сказати, що вартість однієї поїздки повинна складати приблизно 2 грн.», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Реальний дефіцит у Київського метрополітену, за його словами, у 2008 році становитиме 482 млн. грн. «Як покривати цей дефіцит - чи підвищенням вартості проїзду, чи дотаціями з бюджету - вирішувати не мені. Єдине хочу відзначити, що приблизно 30% пасажирів - це гості Києва, і мені здається несправедливо дотувати київським бюджетом проїзд гостей столиці», - заявив начальник Київського метрополітену.