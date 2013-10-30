У Донецьку чиновників не штрафуватимуть за позбавлення дітей оздоровлення (відео)

Прокурорська перевірка лише в одному райвідділі освіти встановила - замість чотирьох десятків малюків за державний кошт оздоровився лише один, повідомляє ТСН.

У прокуратурі кажуть, що дітям-інвалідам міськрада щороку виділяє пільгові путівки на море та в табори. Але до самих дітей вони не доходять. "Перевіркою встановлено, що із 42 дітей-інвалідів, які перебувають на обліку у відділі, було оздоровлено лише одну дитину. Крім того, не були виділені путівки дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям загиблих шахтарів", - повідомив перший заступник прокурора Ворошиловського району Донецька Олександр Глушко.

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У відділку освіти виправдовуються – путівки роздали іншим пільговикам. "Батьки дітей-інвалідів відмовляються від оздоровчих путівок, тому що не всі діти можуть самі себе обслуговувати. У зв'язку з тим, що батьки дітей-інвалідів відмовилися від путівок - ці путівки були розподілені серед інших дітей пільгових категорій", - пояснює начальник відділу освіти Ворошиловського району Донецька Ліна Черкасова.

Чиновникам, які позбавили дітей-інвалідів відпочинку, ані штрафи, ані догани не загрожують. Їх покарали затримкою у присвоєнні чергового рангу держслужбовця.

Раніше у прес-службі прокуратури Донецька повідомили, що з 42 дітей-інвалідів путівку на оздоровлення отримала лише одна дитина. Замість них за бюджетні кошти відпочивати в санаторії поїхали 12 дітей, які не мали підстав для пільгового оздоровлення.