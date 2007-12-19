Єврокомісія надасть 17 млрд. євро на потенційних безробітних

Європейська комісія ухвалила рішення про надання 17 млрд. євро Іспанії, Італії, Бельгії, Латвії та Австрії в рамках програми сприяння зайнятості, тренінгів та соціальної допомоги на 2007-2013 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, ці програми фінансуватимуться спільно цими країнами та ЄС через Європейський соціальний фонд.

Програми концентруватимуться на наданні допомоги людям у збереженні робочих місць чи пошуку роботи, сприянні поліпшенню державного управління для підвищення ефективності роботи державних адміністрацій.

Програма для Іспанії становить 8,06 млрд. євро, для Італії – 6,93 млрд. євро, для Бельгії – 1 млрд. євро, для Латвії – 550,65 млн. євро, для Австрії – 524 млн. євро.

Європейський соціальний фонд має щорічний бюджет близько 10 млрд. євро, а загалом на 2007-2013 роки – 75 млрд. євро, або 10% всього бюджету ЄС.

Європейський соціальний фонд був створений в 1957 році.