Тимошенко, ймовірно, перегляне приватизацію «Дніпроенерго», але...

У зв`язку із зміною уряду, вірогідність перегляду приватизації “Дніпроенерго” стає актуальною, проте ринок позитивніше сприйняв би «м`якший» варіант – доплату до бюджету до справедливої ринкової вартості.

Таким чином старший аналітик ТОВ «СІТІ БРОК» Людмила КУРИЛО прокоментувала агентству УНІАН можливі зміни для енергосектора після приходу уряду під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами аналітика, ринок чекає на подальшу приватизацію енергокомпаній, а прихід нового уряду дозволяє очікувати прозорішу процедуру приватизації. Галузь потребує значних інвестицій і ефективнішого власника, ніж держава, наголосила Л.КУРИЛО.

Водночас, вважає аналітик, при перегляді приватизації такого активу як «Дніпроенерго», справедливіше було б, аби новий власник вніс ринкову вартість компанії до бюджету країни. На думку аналітика, такий варіант є менш стресовим для інвесторів і буде позитивніше сприйнятий ринком, ніж повний перегляд приватизації. На думку Л.КУРИЛО, спосіб переходу компанії у приватну власність, з одного боку «викликає питання», проте на користь більш делікатного варіанту свідчить обсяг інвестицій, заявлених нинішнім інвестором «Дніпроенерго».

Л.КУРИЛО також додала, що поділяє думку фахівців фондового ринку, «які оцінюють призначення нового прем`єра і нового уряду як позитивний чинник впливу на фондовий ринок у довгостроковій перспективі».

Як повідомляв УНІАН, в серпні ц.р. в результаті емісії акцій ВАТ "Дніпроенерго", компанія "ДПЕК" викупила акції додаткової емісії за 51 млн. грн. (сконцентрувавши 44,2% СФ «Дніпроенерго»), що, на думку ряду аналітиків не відповідає дійсній вартості компанії "Дніпроенерго". За інформацією, опублікованою в ЗМІ, якщо виходити з біржової ціни акцій цього підприємства на момент ухвалення рішення про проведення додаткової емісії, то капіталізація "Дніпроенерго" має становити близько 1,635 млрд. дол.

Тоді ж, наприкінці серпня ц.р. лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Президента України, прем`єр-міністра і до Фонду держмайна з проханням відреагувати на передачу найбільшого східно-українського виробника електроенергії - компанії «Дніпроенерго». На думку Ю.ТИМОШЕНКО, компанія була за безцінь, без інвестзобов`язань і на неконкурентних умовах передана структурам, які пов`язані з народним депутатом від Партії регіонів Рінатом АХМЕТОВИМ. Ю.ТИМОШЕНКО тоді запевнила, що всі підприємства, передані до приватних рук з порушенням законодавства, будуть повернені державі.

Довідка УНІАН. На зборах 27 серпня ц.р. акціонери ВАТ «Дніпроенерго» вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% або на 51 млн. 85,85 тис. грн. - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (засновниками є ТОВ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», підконтрольні ТОВ «ДПЕК»).

У результаті додаткової емісії, ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК, мажоритарним власником якої є Рінат АХМЕТОВ) консолідувала 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Частка держави в особі НАК «Енергетична компанія України» в статутному фонді «Дніпроенерго» зменшилась із 76,04% до 50,000%. Ще 5,72% акцій (341 тис. 386 шт.) ВАТ «Дніпроенерго» залишаться під контролем інших міноритарних акціонерів товариства.

13 вересня ц.р. ВАТ «Дніпроенерго» (м.Запоріжжя) і ТОВ «Інвестиційне товариство», засновниками якого є ОАО «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» з ДПЕК, підписали інвестиційний договір у рамках нового плану санації генкомпанії.

Договір передбачав передачу “Інвестиційним товариствам” у рамках процедури санації ОАО «Дніпроенерго» 1 млрд. 51 млн. грн. На початок вересня заборгованість «Дніпроенерго» перед кредиторами становила близько 954 млн. грн. і в середині листопада новий власник її повністю погасив. Крім того, за договором компанії ДПЕК зобов`язуються інвестувати в реконструкцію і модернізацію генеруючих потужностей ТЕСМ «Дніпроенерго» 1 млрд. грн. в період 2008-2012 років. Ще 10 млн. грн. інвестори планують направити на техпереоснащення і капітальний ремонт об`єктів соціальної сфери ВАТ «Дніпроенерго».