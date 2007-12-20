Прикордонники затримали майже три тисячі пар взуття

Контрабандне взуття у великій кількості затримали на кордоні прикордонники Сумського прикордонного загону спільно із співробітниками СБУ та УБОЗ.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, вантажний ЗІЛ-131 та «Газель» спільний наряд виявив у Середино-Будському районі Сумської області в кількох метрах від кордону. Четверо чоловіків вже перевантажили половину ящиків із ЗІЛа до кузова «Газелі», Поява правоохоронців для них виявилася несподіванкою.

Затримані – троє громадян України, серед яких один неповнолітній, та громадянин РФ – мешканці прикордонних населених пунктів України та Росії.

За інформацією О.ШИШКИ, у вантажному ЗІЛ-131 без номерних знаків та «Газелі» російської реєстрації було виявлено 350 ящиків з кросівками китайського виробництва, загалом - 2 тисячі 800 пар.

Виявлений вантаж разом з транспортними засобами передано співробітникам СБУ. Подальшу долю водіїв, громадян РФ та України, за незаконне перетинання та спробу незаконного перетинання державного кордону України вирішить суд. Неповнолітнього правопорушника прикордонники відразу ж передали співробітникам МВС.