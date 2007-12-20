Населення України скоротилося до 46,5 млн
08:42, 20 грудня 2007Суспільство
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У 2002-му було понад 48 мільйонів
Українців щорік меншає - такі невтішні дані наводить Державний комітет статистики. Лише протягом 2007-го кількість співвітчизників впала до рівня 46 мільйонів 490 тисяч.
За перші 10 місяців цього року у країні народилося удвічі менше менше українців, ніж померло. А кількість одружень і цьогоріч набагато менша, аніж ролзучень.
Ще 2002-го, коли проводили останній перепис, в Україні жило понад 48 мільйонів осіб.
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