200 посадовців Держреєстру притягнуті до відповідальності - ГПУ

Про це повідомила начальник Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Ірина Зарубинська, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За її словами, органами прокуратури проводяться перевірки законності державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема у її антикорупційному аспекті.

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Так, поінформувала Зарубинська, упродовж цього року за їх результатами у цій сфері зареєстровано майже 40 кримінальних проваджень, внесено 460 документів прокурорського реагування, на вимогу прокурорів притягнуто до відповідальності 200 посадових осіб.

Установлено численні зловживання своїм службовим становищем посадовцями Державної реєстраційної служби України. «Як приклад можу навести кримінальне провадження, яке розпочато у вересні прокуратурою Красноградського району Харківської області стосовно службових осіб місцевого управління юстиції, які упродовж березня-травня поточного року зареєстрували за комерційною структурою право оренди 180 земельних часток, які перебували у користуванні іншого сільськогосподарського товариства. На сьогодні досудове розслідування триває», - сказала вона.

Аналогічне кримінальне провадження, додала начальник Головного управління, у вересні цього року вже надіслано до суду прокуратурою Дніпропетровської області. «Це кримінальне провадження було розпочато стосовно посадовця Дніпропетровського міського управління юстиції, який зареєстрував права на майно, що належало на праві власності іншій особі та перебувало під судовим арештом», - пояснила вона.

За її інформацією, протягом поточного року 12 особам вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з них 10 - про злочини, пов'язані з отриманням неправомірної вигоди. На даний час до суду направлено обвинувальні акти стосовно 9 осіб, відносно двох обвинувачених ухвалено обвинувальні вироки.

Під час перевірки були виявлені факти порушень вимог законодавства при здійсненні державної реєстрації майнових прав на земельні ділянки.

«Так, реєстраційною службою Носівського районного управління юстиції у Чернігівській області право власності громадян на дві земельні ділянки площею 4 га зареєстровано лише на підставі розпоряджень місцевої райдержадміністрації про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Хоча, відповідно до вимог законодавства, такого дозволу явно не достатньо. За позовами прокурора землі повернуто у власність держави», - повідомила начальник Головного управління.

Подібне правопорушення, додала вона, було виявлено і у Харківській області, де службові особи реєстраційної служби Лозівського міськрайонного управління юстиції зареєстрували договір оренди земельної ділянки площею 5,2 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі заяви від імені померлої особи. За цим фактом Лозівським міжрайонним прокурором у квітні розпочато кримінальне провадження, у якому наразі триває досудове розслідування.

Загалом, протягом року, підсумувала Зарубинська, у сфері земельних відносин прокурорами розпочато 9 кримінальних проваджень, до суду надіслано 16 позовних заяв, внесено 234 подання, до відповідальності притягнуто 86 посадових осіб.

Крім того, посадовці реєстраційної служби незаконно відмовляли у вчиненні реєстраційних дій. Зокрема, поінформувала начальник Головного управління, прокурором Чернігівського району Запорізької області у липні розпочато кримінальне провадження стосовно посадових осіб реєстраційної служби Чернігівського районного управління юстиції, які безпідставно відмовили трьом громадянам у прийнятті заяв про реєстрацію права власності на земельні ділянки. Досудове розслідування триває.

Крім вищевказаних правопорушень, додала вона, були виявлені і факти недодержання кваліфікаційних вимог законодавства щодо осіб, які працюють державними реєстраторами.

«Зокрема, у Дніпропетровській області у трьох міських управліннях юстиції майже половина осіб із прийнятих на посади державних службовців не мали відповідного юридичного стажу роботи», - сказала вона.

Також, додала начальник Головного управління, не дотримуються державними реєстраторами вимоги закону щодо строків розгляду заяв про державну реєстрацію, надання відповідної інформації на запити, внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

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