Київрада віддала під забудову 50 га зелених зон приватним структурам.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на сесії Київської міської ради.

Обидва проекти рішення були внесені з голосу головою Постійної комісії Київради із земельних відносин Олексієм ЄВЛАХОМ. Під час внесення оголошувались лише номери кадастрових справ без назви проекту рішення. Депутатам у залі проекти рішень не роздавалися і жоден з них не мав можливості ознайомитись зі змістом. Це підтвердили журналістам депутати, які виходили із сесійної зали після завершення засідання. При цьому депутати були з різних фракцій - як із промерської більшості, так і опозиційні.

Голова Постійної комісії з питань екологічної політики Анатолій КОВАЛЕНКО у коментарі УНІАН повідомив, що перший проект рішення передбачав передачу ТОВ «Еквілібріум Трейд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного торговельного комплексу з наземними та підземними паркінгами на Наддніпрянському шосе, 2-А у Голосіївському районі столиці. Згідно з цим проектом, з території зелених зон вилучається 21 га і переводиться у фонд громадської забудови з відповідними змінами у програмі розвитку зеленої зони Києва до 2020 року.

У другому проекті рішення йдеться про передачу ТОВ «Будівельний міжгалузевий альянс» земельної ділянки для будівництва та експлуатації торгово-офісного центру, житлово-офісного будівництва, готельного комплексу в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі. У документі йдеться про вилучення 29 га з території зелених зон та передачі їх під забудову.

А.КОВАЛЕНКО пояснив, що про зміст цих проектів рішень він дізнався випадково. За його словами, один із членів його комісії ознайомився з цими проектами, коли йшов процес їхнього розмноження після внесення з голосу для роздачі депутатському корпусу для ознайомлення. Однак ці розмножені проекти так і не потрапили до сесійної зали, і під час голосування ніхто з депутатів не був з ними ознайомлений.

За словами А.КОВАЛЕНКА, це «кричуще порушення регламенту, оскільки, по-перше, ці проекти рішення не пройшли екологічну комісію, а по-друге, не були роздані депутатам». За його словами, комісія буде опротестовувати прийняті сьогодні рішення по Горбачисі і Наддніпрянському шосе.

Крім того, як повідомив один із депутатів Київради, який побажав, щоб його прізвище не було оприлюднено, були також сьогодні прийняті ще два рішення, проекти яких також були внесені з голосу і не роздані для ознайомлення депутатам, і також були внесені О.ЄВЛАХОМ з голосу. В одному з них йдеться про продаж приватній структурі земельної ділянки біля станції метро «Театральна» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7 під будівництво офісно-торговельного центру. Інше рішення - про передачу іншій приватній структурі земельної ділянки для будівництва, експлуатації готельного комплексу з об’єктами громадського призначення та паркінгами за адресою: вул. Червоноармійська, 35, 35-Б, 37.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2003 року у Києві по вул. Червоноармійській, 37 обрушився будинок. Він був переданий на реконструкцію Печерській районній держадміністрації.

14 липня 2006 року Київрада скасувала рішення Київради попереднього скликання про надання земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю „Альянс-Центр” для будівництва офісно-торговельного центру на вул.Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі столиці. Одразу після цього голосування Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привітав усіх депутатів і киян із зупинкою „нахабного будівництва”.