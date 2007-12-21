Київрада віддала під забудову 50 га зелених зон приватним структурам
У тому числі в урочищі Горбачиха
Київрада віддала під забудову 50 га зелених зон приватним структурам.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на сесії Київської міської ради.
Обидва проекти рішення були внесені з голосу головою Постійної комісії Київради із земельних відносин Олексієм ЄВЛАХОМ. Під час внесення оголошувались лише номери кадастрових справ без назви проекту рішення. Депутатам у залі проекти рішень не роздавалися і жоден з них не мав можливості ознайомитись зі змістом. Це підтвердили журналістам депутати, які виходили із сесійної зали після завершення засідання. При цьому депутати були з різних фракцій - як із промерської більшості, так і опозиційні.
Голова Постійної комісії з питань екологічної політики Анатолій КОВАЛЕНКО у коментарі УНІАН повідомив, що перший проект рішення передбачав передачу ТОВ «Еквілібріум Трейд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного торговельного комплексу з наземними та підземними паркінгами на Наддніпрянському шосе, 2-А у Голосіївському районі столиці. Згідно з цим проектом, з території зелених зон вилучається 21 га і переводиться у фонд громадської забудови з відповідними змінами у програмі розвитку зеленої зони Києва до 2020 року.
У другому проекті рішення йдеться про передачу ТОВ «Будівельний міжгалузевий альянс» земельної ділянки для будівництва та експлуатації торгово-офісного центру, житлово-офісного будівництва, готельного комплексу в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі. У документі йдеться про вилучення 29 га з території зелених зон та передачі їх під забудову.
А.КОВАЛЕНКО пояснив, що про зміст цих проектів рішень він дізнався випадково. За його словами, один із членів його комісії ознайомився з цими проектами, коли йшов процес їхнього розмноження після внесення з голосу для роздачі депутатському корпусу для ознайомлення. Однак ці розмножені проекти так і не потрапили до сесійної зали, і під час голосування ніхто з депутатів не був з ними ознайомлений.
За словами А.КОВАЛЕНКА, це «кричуще порушення регламенту, оскільки, по-перше, ці проекти рішення не пройшли екологічну комісію, а по-друге, не були роздані депутатам». За його словами, комісія буде опротестовувати прийняті сьогодні рішення по Горбачисі і Наддніпрянському шосе.
Крім того, як повідомив один із депутатів Київради, який побажав, щоб його прізвище не було оприлюднено, були також сьогодні прийняті ще два рішення, проекти яких також були внесені з голосу і не роздані для ознайомлення депутатам, і також були внесені О.ЄВЛАХОМ з голосу. В одному з них йдеться про продаж приватній структурі земельної ділянки біля станції метро «Театральна» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7 під будівництво офісно-торговельного центру. Інше рішення - про передачу іншій приватній структурі земельної ділянки для будівництва, експлуатації готельного комплексу з об’єктами громадського призначення та паркінгами за адресою: вул. Червоноармійська, 35, 35-Б, 37.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2003 року у Києві по вул. Червоноармійській, 37 обрушився будинок. Він був переданий на реконструкцію Печерській районній держадміністрації.
14 липня 2006 року Київрада скасувала рішення Київради попереднього скликання про надання земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю „Альянс-Центр” для будівництва офісно-торговельного центру на вул.Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі столиці. Одразу після цього голосування Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привітав усіх депутатів і киян із зупинкою „нахабного будівництва”.