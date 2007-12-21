Уряд Януковича залишив новому Кабміну більше 4 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА залишив новому уряду на залишках рахунків загального фонду державного бюджету 4 млрд. 138 млн. грн.

Про це під час ефіру на каналі «1+1» заявив колишній перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

«Це в чотири рази більше, ніж було залишено нам», - сказав він.

Крім того, за його словами, на рахунку Держказначейства станом на 17 грудня поточного року знаходилося 23 млрд. 800 млн. грн.

Він також запевнив, що на сьогоднішній день на всі сто відсотків профінансовані витрати державного бюджету, виплачені усі пенсії та виплачується заробітна плата. «Всі бюджетні організації мають абсолютно достатні фінансові ресурси для виплати усіх платежів», - додав М.АЗАРОВ.

У зв’язку з цим, вважає він, «про жодні дірки говорити не можна». «Потрібно хоч раз в житті цивілізовано прийняти справи і перестати звалювати на попередників всю вину», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про необхідність проведення антикорупційного аудиту всіх напрямків діяльності попереднього уряду.