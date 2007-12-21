Аварійну ділянку шахти ім. Засядька затопили

У Донецьку на шахті ім. Засядька завершене затоплення аварійних виробок.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 14.00 20 грудня припинено затоплення водою гірничих виробок аварійної ділянки. Всього в шахту подано 944 868 кубометрів води.

Рішенням технічної ради, у зв`язку з виконанням проекту затоплення, подачею розрахункової кількості води і відсутності в гірських виробках аварійної ділянки концентрацій чадного газу вище санітарної норми, з 19.00 20 грудня аварійно-рятувальні роботи на шахті переведені в режим технічних.

Зараз у шахті на відновних та інших видах робіт зайнято близько 300 гірників. Два відділення рятувальників здійснюють контроль шахтного повітря.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку внаслідок трьох вибухів 18 листопада, а також 1 і 2 грудня загинув 101 шахтар і 5 рятувальників. Понад 120 працівників шахти і рятувальників було госпіталізовано.