Ситуація з судном Nour M дискредитує Україну перед самітом у Вільнюсі - експерти

Ситуацію навколо судна Nour M, що виходило з України під прапором Сьєрра-Леоне з великою кількістю автоматів і боєприпасів без необхідних документів, яке перехопили грецькі прикордонники, експерти з Da Vinci AG Analytic Group розцінюють як спробу дискредитувати Україну перед самітом у Вільнюсі.

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Про це повідомляється в доповіді Da Vinci AG Analytic Group, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

У доповіді зазначається, що «ситуація навколо судна Nour M може свідчити про дискредитацію України перед самітом у Вільнюсі. Незважаючи на те, що судно було затримане 8 листопада, дії з розкриття контейнерів почалися лише 11 листопада. Продовження слідчих дій такими темпами може дати можливість затягнути процес встановлення істини до саміту у Вільнюсі. При цьому не виключено нарощування медіа-кампанії за обвинуваченням України в незаконних поставках озброєнь».

Також, на думку аналітиків, ця ситуація може «свідчити про проведення спецоперації проти України для прикриття великої поставки зброї з Російської Федерації до Сирії режиму Башара Асада з відволіканням уваги світової громадськості на легальний вантаж, що призначався для уряду Лівії. За нашими оцінками, в період транспортування вантажу судном Ноур М Кремль міг здійснити поставку великої партії зброї для офіційного Дамаска, а підстава, компрометація і затримання судна Nour M грецькою береговою охороною мало відвернути увагу від справжнього нелегального російського вантажу. Так, Москва в умовах обвинувачень з боку США в поставках зброї до Сирії зацікавлена в прив'язці порту Октябрьськ, з якого вийшло судно Ноур М, до поставок саме української зброї і дистанціюванні від логістичної схеми з використанням цього порту». Крім того, йдеться у звіті, «скандал з обвинуваченням України в поставках зброї в зону громадянської війни в Сирії дозволив би зняти або поставити під сумнів аналогічні обвинувачення, висунуті раніше в адрес Кремля. Крім того, подібні заходи дозволили б підірвати позиції України на світовому ринку озброєнь, зірвати плановані контракти і витиснути вітчизняних експортерів з ринків, на яких присутні інтереси РФ».

Автори доповіді вважають, що «існує високий рівень вірогідності того, що ситуація навколо затримання Nour M є вирішенням відразу кількох завдань, і ці версії є взаємопов'язаними. Ефективність використання збройових скандалів одночасно для впливу на геополітичні, внутрішньополітичні розклади, а також витіснення з ринку озброєнь була продемонстрована на початку «нульових» під час «кольчужного» скандалу. З урахуванням вкрай напруженої ситуації навколо України ініціатори нинішнього скандалу можуть також переслідувати не одну, а декілька цілей. Вважаємо, що в такому разі Україну в найближчому майбутньому чекає широкомасштабна кампанія з дискредитації з використанням спеціальних методів».

Крім того, аналітики повідомляють, що «капітан судна Ноур М надав грецькій владі документи, які свідчили про поставку вантажу на умовах FOB, що означає, що він перестав бути українським відразу після виходу з порту. До документів додавалися Сертифікати кінцевого користувача, видані Міністерством оборони Лівії, що мало спочатку зняти будь-які питання щодо країни призначення вантажу».

Також, в доповіді йдеться про те, що «ряд джерел заявляє, що факти затримання судна Nour M свідчать про існування наведення, і грецька влада наперед одержала попередження про наявність на борту зброї».

Нагадаємо, що 7 вересня поточного року американська газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій зазначалося, що порт Жовтневий використовується російським «Рособоронекспортом» для поставок озброєнь до Сирії та Венесуели. Ця інформація підтверджується даними від 20-27 березня 2012 року щодо поставки суднами Ocean Voyager і Ocean Fortune партії російського озброєння до Венесуели у вигляді зенітних ракетних систем С-300В і «Бук-М1-2», реактивних систем залпового вогню «Смерч» і берегового рухомого протикорабельного ракетного комплексу «БАЛ-Е». Обидва судна належали компанії Kaalbye Shipping International – партнерові «Рособоронекспорту». Ця компанія згадується у доповіді голови комітету з розвідки Конгресу США Майка Роджерса (республіканець, шт. Мічіган), як причетна до організації поставок російського озброєння до Сирії.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, грецькі прикордонники перехопили корабель, що виходив з України під прапором Сьєрра-Леоне, з великою кількістю автоматів і боєприпасів без необхідних документів. Команда судна «Ноур М» не змогла надати жодних документів на вантаж, включаючи дозвіл ООН на провезення озброєння в зонах конфліктів.

Судно вийшло з України і, судячи з попередніх результатів обшуку, могло йти до Лівії, Сирії або до Туреччини. Всі члени екіпажу і сам корабель арештовані.

На борту судна, зупиненому біля острова Сімі в Егейському морі, було виявлено близько 20 тис. автоматів Калашникова, іншої зброї і боєприпасів. При цьому екіпаж не зміг надати документи на вантаж.

На борту корабля також виявлено вибухові речовини. Як з'ясувалося в ході перевірки, раніше судно вже використовувалося для перевезення наркотиків.

«Ноур М» відбуксирувано в порт острова Родос, де капітана і семеро членів команди поміщено під арешт.

Державний концерн «Укрспецекспорт», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», спростовує розповсюджену в ЗМІ інформацію щодо незаконного відвантаження військового майна до Лівії.