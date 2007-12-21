Главою «Нафтогазу України» може стати Дубина?

13:09, 21 грудня 2007
Суспільство
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Сам «глава» таку можливість спростовує

Олег ДУБИНА
Новим головою правління НАК «Нафтогаз України» може бути призначений Олег ДУБИНА, принаймні, його кандидатура серйозно обговорюється. Про це кореспондентові УНІАН повідомило інформоване джерело, близьке до урядових кіл. За інформацією співбесідника, у четвер О.Дубину помітили в Києві в будівлі НАК «Нафтогаз України», а також у Кабінеті міністрів України.

При цьому він додав, що О.ДУБИНА вже зустрічався з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з приводу узгодження його кандидатури на пост глави НАК «Нафтогаз України». В той же час, співбесідник повідомив, що на сьогодні кандидатура О.ДУБИНИ як претендента на посаду глави «Нафтогазу» далеко не єдина.

При цьому сам генеральний директор ВАТ “Дніпровський металургійний комбінату ім. Дзержинського” в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН спростував інформацію про своє можливе призначення главою НАК “Нафтогаз України”. “Ви можете подивитися на номер телефону, по якому я з вами розмовляю, – це дніпродзержинський номер. Я знаходжуся на комбінаті... Це не просто так... Про яке призначення може йти мова?”, - сказав О.ДУБИНА.

 Як повідомлялося в ЗМІ, претендетами на посаду глави НАК «Нафтогаз України» називалися: Ілля РИБЧИЧ (двічі обіймав посаду керівника доньки «Нафтогаза» - компанії «Укргазвидобування» і двічі – заступника голови правління самій НАК»); Олександр БОЛКИСЄВ (літом 2006 року БОЛКИСЄВ вже посідав посаду глави правління НАК «Нафтогаз»), Микола СИВУЛЬСЬКИЙ (М.СИВУЛЬСЬКИЙ вже призначений главою Контрольно-ревізійного управління. – УНІАН). З серпня 2006 р. «Нафтогаз України» очолює Євген БАКУЛІН.

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