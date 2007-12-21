Наступного тижня у Києві похолодає

Завтра, 22 грудня, в Україні буде хмарно, без істотних опадів; в західних областях місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі Криму 1-6° тепла (в західних областях вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23-24 грудня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 10-15° морозу (в Криму, 23 грудня й у східній частині та на півночі Лівобережжя від 4° морозу до 1° тепла); вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні, Прикарпатті та в Карпатах місцями 5-8° тепла.

25-26 грудня без істотних опадів, лише вдень 26 грудня у західній частині невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах 8-13° морозу; вдень 0-5° морозу, у західних областях близько 0°, на Закарпатті та у південних областях 1-4° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

Завтра у Києві та області буде хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби у Києві 0-2° тепла; по області від 2° морозу до 3° тепла.

23-24 грудня мінлива хмарність. Без істотних опадів, місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

25-26 грудня у столиці та області без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.