Черновецький засвітив головну ялинку (фото)

В суботу в Києві о 17:00 на Майдані Незалежності було урочисто відкрито та запалено вогні на головній ялинці України.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, його перший заступник Денис БАСС, начальник головного управління культури та мистецтв Світлана ЗОРІНА, а також голови районних держадміністрацій столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перед запаленням вогнів на Новорічній ялинці, зізнався, що хвилюється, оскільки цьогорічна ялинка“ є видатним творінням”. За його словами, вона найвища в Україні та навіть вища за ялинки країн СНД.

Висота ялинки становить 35 метрів. Вона прикрашена понад 6 тисячами метрів електрогірлянд та 192 новими іграшками. Більше того, як підкреслив міський голова, ялинку прикрашали “від усього серця”.

Він побажав киянам та гостям міста щастя, радості, добра і побажав, щоб ”ця радісна подія запалила у Ваших серцях надію на краще майбутнє в нашій країні”.

Після цього вогні на ялинці засяяли і відбувся святковий феєрверк.

По тому Д.БАСС повідомив гостям свята, що міська влада, як і обіцяла, найближчими днями відкриє у Києві на Софіївській площі ковзанку площею 30 на 40 метрів, “на зразок такої, яка є у Москві на Красній площі”.

За його інформацією, ковзанка працюватиме аж до березня. Спеціальне обладнання зберігатиме лід навіть при плюсовій температурі, пояснив перший заступник.

Після урочистого відкриття головної ялинки України на Майдані Незалежності розпочався концерт. Святкові гуляння триватимуть до пізньої ночі.