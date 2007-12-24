Збоченцю, який гвалтував власних сина та дочку, дали 10 років

Житомирський районний суд засудив місцевого мешканця до десяти років позбавлення волі за те, що він кілька років гвалтував власних сина та дочку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник обласного управління юстиції Василь ШУНДРИК.

«На такий тривалий термін засуджено мешканця села Ульянівка Житомирського району Миколу КОНОПАТСЬКОГО, який гвалтував рідних 6-річного сина Віталія та 7-річну доньку Людмилу», - зазначив В.ШУНДРИК, коментуючи резонансну судову справу.

За його словами, односельці давно знали про злочини М. КОНОПАТСЬКОГО, проте його затримали лише навесні цього року, коли побачили, як діти злочинця харчувалися з кладовища.

Начальник обласного управління юстиції повідомив, що під час слідства з’ясувалося, що вже кілька років збоченець знущався над дітьми у згаданий спосіб. До цього злочинець був вже кілька разів ув’язнений за пограбування. Він та його дружина ніде не працювали, лише періодично підробляли у сусідів по господарству, проте весь «сімейний бюджет» витрачався на придбання спиртного.

«Деякі селяни вважають, що у дитячій трагедії винна місцева влада, яка пустила ситуацію на самотік», - зазначив В.ШУНДРИК.

Він також повідомив, що злочинець спочатку заперечував свою вину, потім зізнався, що гвалтував дітей не сам.

Наразі він відбуватиме покарання, а матір дітей позбавили батьківських прав.

Дітей відправлено до Бердичівського інтернату для сиріт та позбавлених батьківської опіки.