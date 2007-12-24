Українці стали більше пити і менше палити

У першому півріччі 2007 року українці стали більше пити. За даними Державного комітету статистики, витрати на алкоголь збільшилися до 1,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2006 року. Водночас, на цигарки було витрачено на 0,1% менше (0,9%), ніж минулого року.

Середньостатистична українська сім`я у першому півріччі 2007 року витрачала на місяць 1582 гривні, що на 13% більше, ніж у 2006-му. Традиційно міське населення витрачає на себе більше. Якщо в місті з розрахунку на одну сім`ю з трьох чоловік витрачалися 1661 гривня на місяць, то в селі — на 250 менше (1405 гривень).

Більше 90% усіх коштів домогосподарства направляли на споживчі витрати. При цьому експерти комітету підрахували, що на продукти харчування українці стали витрачати менше. Якщо в першому півріччі 2006-го на їжу йшло 57,3% зароблених сім`єю грошей, то в 2007 році — на 3% менше (54,3%), пише газета «Дєло».

Експерти Держкомстату України також відзначають деяке поліпшення якості харчування громадян. Головна причина змін, на думку розробників дослідження, — збільшення в січні-червні 2007 року реальних доходів населення, що зробило можливою оптимізацію структури харчування громадян.

Особливістю першого півріччя 2007 року стало значне збільшення витрат громадян на непродовольчі товари. Так, в січні-березні 2007 року обсяги їхніх продажів збільшилися на третину, а розмір реалізованих населенню послуг збільшився на 10%. Проте вони, як і раніше, складають менше 9% доходів.