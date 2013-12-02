Україна продовжить переговори з МВФ після пом'якшення умов кредиту - Азаров

Україна готова продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом після пом'якшення умов надання кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з послами європейських країн і США, яка проходить в Києві.

«Якщо це можливо, ми готові відновити переговори з МВФ, але за умови досягнення розумного компромісу, на який ми можемо піти, виходячи із сьогоднішніх соціально-економічних умов», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує в середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною, зокрема в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.

З 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення пост-моніторингу і консультації з владою з приводу оцінки поточної економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці буде продовжено.

21 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров поінформував, що одержав листа від МВФ, в якому окреслено умови для подальшої співпраці. «Умови: підвищення тарифів на газ і опалювання для населення приблизно на 40%; зобов'язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на наявному рівні; суттєве скорочення видатків на бюджетні цілі, зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства й інших галузей та інші умови», - процитував Азаров лист від МВФ.

В інтерв'ю журналістам українських телеканалів Президент України Віктор Янукович відзначив, що вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення неприйнятні.

Нагадаємо, відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяє доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансової допомоги в обсягу 610 млн. євро.