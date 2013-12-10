У метрополітені пояснили, від чого залежатиме закриття станцій на вхід
Подальший режим роботи Київського метрополітену залежатиме від результатів перевірки повідомлень про вибухівку
Подальший режим роботи Київського метрополітену залежатиме від результатів перевірки повідомлень про вибухівку.
Про це повідомили УНІАН у метрополітені.
На тему: Станцію метро «Майдан Незалежності» знову закрито на вхід
Сьогодні у зв’язку з отриманням інформації від правоохоронних органів про загрозу вибуху станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" були зачинені на вхід та вихід пасажирів. Правоохоронні органи зачинили станцію "Майдан Незалежності" о 10.00, станцію «Хрещатик» - о 10.14, а пересадочний вузол було зачинено о 10.15. Потяги рухаються без зупинки на цих станціях.
“На місці працюють підрозділи ГУ МВС та ГУ ДСНС України в м. Києві, які проводять перевірки цих станцій на наявність вибухонебезпечних предметів. Подальший режим роботи метрополітену залежатиме від результатів перевірки правоохоронних органів”, - зазначається у повідомленні.