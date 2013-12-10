У метрополітені пояснили, від чого залежатиме закриття станцій на вхід

Подальший режим роботи Київського метрополітену залежатиме від результатів перевірки повідомлень про вибухівку.

Про це повідомили УНІАН у метрополітені.

На тему: Станцію метро «Майдан Незалежності» знову закрито на вхід

Сьогодні у зв’язку з отриманням інформації від правоохоронних органів про загрозу вибуху станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" були зачинені на вхід та вихід пасажирів. Правоохоронні органи зачинили станцію "Майдан Незалежності" о 10.00, станцію «Хрещатик» - о 10.14, а пересадочний вузол було зачинено о 10.15. Потяги рухаються без зупинки на цих станціях.

“На місці працюють підрозділи ГУ МВС та ГУ ДСНС України в м. Києві, які проводять перевірки цих станцій на наявність вибухонебезпечних предметів. Подальший режим роботи метрополітену залежатиме від результатів перевірки правоохоронних органів”, - зазначається у повідомленні.