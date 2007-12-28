На початку року Україні обіцяють сніг з морозцем

Завтра в Україні очікується хмарна погода, без істотних опадів, лише у східних областях та в Криму невеликий сніг, мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних, східних областях та у південній частині місцями туман, ожеледь, у західній частині подекуди складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на півдні Криму вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

30-31 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Криму, а вдень 31 грудня і в західних областях невеликий сніг. У західній та південній частині місцями туман, паморозь, слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, 30 грудня в західних, а 31 грудня у східних областях та в Карпатах місцями 10-15° морозу; вдень 0-5° морозу, на Закарпатті, а 30 грудня і на Прикарпатті місцями 1-3° тепла; в Криму вночі 2-7° морозу (на Південному узбережжі 0-3° тепла), вдень 1-6° тепла.

1 січня у західній частині, 2 січня в Україні невеликий сніг, мокрий сніг, у південних та західних областях місцями налипання мокрого снігу. Температура вночі 5-10° морозу, на сході та у Карпатах до 16° морозу, вдень 1-6° морозу, на крайньому заході та півдні країни місцями 0-2° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві та області у суботу - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

30-31 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

1 січня - без істотних опадів, 2 січня - місцями невеликий сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.