Перший магнітно-резонансний томограф з`явився на Сумщині

Перший магнітно-резонансний томограф (МРТ) на Сумщині придбано за кошти обласного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, на придбання томографа американсько-канадського виробництва з бюджету було виділено майже п`ять мільйонів гривень.

За даними прес-служби, МРТ має стати до ладу навесні, оскільки для нього має бути підготовлене спеціальне приміщення в обласній клінічній лікарні.

„Установка дозволяє проводити серйозні обстеження судин головного мозку, судин тіла людини. І це буде прорив у обстеженні та діагностиці наших хворих в області”, - говорить в.о. головного лікаря Сумської обласної клінічної лікарні Леонід ГОРОХ.

Наразі лікарі-рентгенологи проходять навчання для роботи на магнітно-резонансному томографі.