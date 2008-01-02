Луганське вугілля обійшлося Україні у 55 життів

Минулого року на шахтах Луганської області загинуло 55 гірників.

Як повідомили УНІАН у Луганському територіальному управлінні Держгірпромнагляду, за попередніми даними, у 2007 році на луганських шахтах видобуто 25 млн. тонн вугілля.

За кожен мільйон тонн вугілля область в середньому заплатила 2,2 життів гірників.

За часів СРСР цей показник становив одне шахтарське життя за 1 млн. тонн вугілля.