Луганське вугілля обійшлося Україні у 55 життів
14:45, 02 січня 2008Суспільство
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У СРСР було в 2 рази менше
Минулого року на шахтах Луганської області загинуло 55 гірників.
Як повідомили УНІАН у Луганському територіальному управлінні Держгірпромнагляду, за попередніми даними, у 2007 році на луганських шахтах видобуто 25 млн. тонн вугілля.
За кожен мільйон тонн вугілля область в середньому заплатила 2,2 життів гірників.
За часів СРСР цей показник становив одне шахтарське життя за 1 млн. тонн вугілля.
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