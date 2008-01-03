Комунальники захопилися святкуванням: дороги стали вельми небезпечними

Департамент Державтоінспекції МВС України закликає водіїв при погіршенні дорожніх умов проявляти обережність і дотримуватися Правил дорожнього руху.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Департаменту ДАІ МВС України.

У зверненні зазначається, що супутніми причинами більшості дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, що сталися в перші дні Нового року, в деяких регіонах держави, зокрема, Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях, стали незадовільні дорожні умови, спричинені ожеледдю.

Дорожньо-комунальні організації у більшості випадків виявилися неспроможними вжити своєчасних заходів до відновлення безпечних умов руху на окремих ділянках автодоріг.

Департамент ДАІ звертається до водіїв з проханням під час керування транспортними засобами, особливо при погіршенні дорожніх умов, проявляти уважність та обережність, чітко дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та дистанцію руху, уникати різкого гальмування та маневрування транспортним засобом.

Державтоінспекція радить звернути увагу на ефективність роботи гальмівної системи, функціонування зовнішніх освітлювальних приладів, елементів очищення та обігріву стекол вашого авто.

*** За даними ДАІ, 1січня 2008 року в Україні сталося 315 ДТП, в яких 27 осіб загинуло і 118 травмовано.