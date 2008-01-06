Українці, затримані в аеропорту Йорданії, вже прибули до Києва

Літак авіакомпанії „Роял Джордан” з українськими туристами, яких було затримано в аеропорту м. Амман (Хашимітське Королівство Йорданія), 5 січня о 21.00 за київським часом вилетів в Україну і близько опівночі здійснив посадку в аеропорту „Бориспіль”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Позачерговий чартерний рейс для відправлення громадян України на батьківщину було виділено за сприяння Служби цивільної авіації Йорданії, заступника міністра туризму Йорданії Фарука ХАДІДІ та Союзу туристичних операторів Йорданії після звернення Міністерства закордонних справ України та безпосередньо Посольства України в Хашимітському Королівстві Йорданія.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня близько 150 українських туристів не змогли вчасно залишити Йорданію.

Їхній рейс мав вилетіти ще о 14.20 за київським часом. Спочатку представники аеропорту повідомили українським туристам, що виліт затримується на годину. Потім їм сказали, що вильоту взагалі не буде, оскільки українська сторона не заплатила за зворотний рейс. Українські туристи купували путівки щонайменше у шістьох київських туристичних компаніях. Тур розпочався 30 грудня.