Час робити гроші, або Як здійснити бажане

Вже через півроку молоде подружжя – Ганна й Олег – зможуть приступити до довгоочікуваного ремонту в своїй квартирі, куди вселилися 8 місяців тому одразу після весілля. Олег – бухгалтер в одній невеликій приватній компанії, Ганна – сімейний лікар.Студентка Юлія, яка у вільний від навчання час підробляє репетиторством англійської мови, нещодавно здійснила своє давнє бажання і провела канікули в Лондоні.Пенсіонер Микола Васильович подарував своєму онукові Артему на шістнадцятиріччя планшет, про який так мріяв хлопець.Здавалося б, що спільного можна знайти в цих трьох несхожих одна на одну ситуаціях? По-перше, всі наші герої нарешті отримали те, до чого вже давно прагнули. І по-друге, кожен з них, розмістивши депозит у банку, зміг примножити свій капітал, щоб згодом отримати бажане.

Те, що зберігати й накопичувати гроші вдома, відверто кажучи, не вигідно, розуміє більшість українців. Про це свідчить і звітність Нацбанку України: за 11 місяців минулого року обсяг вкладів населення у вітчизняних фінустановах збільшився більш ніж на 16%. Станом на 1 грудня 2013 року жителі України розмістили в банках понад 432 млрдгрн своїх заощаджень.

Більше того, за прогнозами банкірів, українці й надалі довірятимуть банкам свої кошти, оскільки, як зазначають фахівці, депозит залишається найоптимальнішою інвестицією з точки зору співвідношення прибутку і ризику. У цьому переконалися і наші герої.

Сімейне гніздечко

Молодому подружжю Ганні та Олегу необхідно зробити ремонт у своїй двокімнатній квартирі. На весілля молодим в основному дарували гроші, які вони спеціально відклали на облаштування своєї оселі. Проте коштів не вистачало, а брати в борг подружжю не хотілося. Тому вирішили почекати і розмістити подаровані гроші на депозит. За словами подружжя, при виборі банку керувалися декількома принципами: умовами за вкладами та надійністю самої фінустанови. Свій вибір зупинили на банку «Надра» (Ліцензія НБУ № 21 від 21.11.2011 р). За розрахунками Олега, отриманої після закінчення терміну дії депозиту суми вистачить на реалізацію планів з перебудови житла.

«Нам сподобалися умови акції «Фінансовий туризм». Оформивши гроші на депозит, можна заробити до 23% річних, процентна ставка при укладенні цієї депозитної угоди збільшується щокварталу. Ми розмістили свої накопичення на 12 місяців під максимальний відсоток, але при цьому знаємо, що якщо раптом виникне необхідність забрати гроші і достроково розірвати договір, ми не втратимо у відсотках за попередній квартал», – розповідає Олег.

Самі ж фахівці фінустанови підкреслюють, що депозитна акція «Фінансовий туризм» з процентними ставками в національній валюті до 23% річних, до 11% – у доларах США і до 10% – в євро на 3, 6, 9 або 12 місяців на сьогоднішній день є однією з найбільш вигідних в Україні.

«Акція «Фінансовий туризм» користується великою популярністю серед наших клієнтів, тому ми вирішили продовжити її до кінця січня 2014 року. Але це не означає, що в майбутньому ми будемо пропонувати менш вигідні умови заощадження і примноження коштів, – говорить директор з роздрібного бізнесу банка «Надра» Сергій Козлов. – Банк «Надра» вже 20 років працює на фінансовому ринку України, і ми добре знаємо потреби і бажання українців, щоб створювати для них такі банківські продукти, які зможуть задовольнити навіть найвимогливіших клієнтів».

Банкір пообіцяв, що клієнтів цієї фінустанови в 2014 році разом з постійними акціями та послугами чекають нові і дуже цікаві пропозиції.

«Я поїду жити в Лондон...»

Саме так сказала студентка, повернувшись з канікул, під час яких побувала в столиці Великобританії. Юлія вже давно збирала гроші на поїздку до Лондона: відкладала зі свого додаткового заробітку і подарунків родичів. Як тільки у дівчини з'являлися гроші, вона відразу ж міняла їх на долари. Минулого літа батьки порадили Юлії покласти накопичену суму на депозит, щоб вже через півроку здійснити заповітну мрію. Дівчина так і вчинила, також звернувшись до банку «Надра».

«Я не економіст, але гроші рахувати вмію, тому перш ніж відкривати депозит, обирала серед кількох великих банків. Пропозиція до 11% річних у доларах здалася мені найвигіднішою, – розповідає студентка. – Наприкінці терміну мені подзвонили з банку і поцікавилися, чи буду я продовжувати термін дії депозиту, чи ж заберу гроші. Якби не моя давно намічена поїздка, то продовжила б, адже це прибутково і зручно».

Все найкраще – дітям

Пенсіонер Микола Васильович уже третій рік отримує пенсію в банку «Надра». До речі, спеціально для людей пенсійного віку в цій фінансовій установі діє цілий комплекс банківських послуг і пропозицій.

«Пакет послуг «Турбота» дозволяє пенсіонерам не просто обслуговуватися в банку на пільгових умовах, а й вигідно примножувати свій капітал. Наприклад, пенсіонери, розмістивши депозит у нашому банку, крім нарахованих відсотків отримують у подарунок до дня народження 50 гривень на рахунок. Крім того, на постійний залишок на рахунку банк «Надра» нараховує їм 10% річних», – розповідає директор регіонального управління цього банку.

Саме так Микола Васильович і зміг накопичити на планшет для онука. Чоловік отримує пенсію на платіжну картку фінустанови. А завдяки тому, що пенсіонеру фінансово допомагають діти, у нього є змога щомісяця залишати частину пенсії на картці й отримувати додатковий дохід на подарунки онукам.

Післямова

Мабуть, неможливо знайти людину, яка б не прагнула накопичити гроші. Але поступово люди стали приходити до розуміння того, що накопичувати за допомогою банків набагато зручніше, а головне, вигідніше. Тому експерти і прогнозують, що цього року люди продовжуватимуть діставати свої заощадження з тумбочок, шаф, банок та інших «надійних» місць для зберігання і довіряти їх банкам, щоб вже через деякий час вирушити в подорож, порадувати рідних і близьких приємними сюрпризами, облаштувати будинок, полагодити автомобіль, придбати холодильник. Одним словом, просто здійснювати свої бажання.