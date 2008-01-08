68-річний «золотий соловей» Чехії вперше одружився (фото)

21:08, 08 січня 2008
Суспільство
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Дружина чекає другу дитину

Популярний чеський співак Карел ГОТТ вперше офіційно одружився в 68 років. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Чеське інформагентство ČTK.

Фото ČTK/Bison&Rose

К.ГОТТ вирішив одружитися зі своєю давньою подругою Іваною МАХАЧКОВОЮ, яка молодша за нього на 36 років. Одруження відбулося в Лас-Вегасі (США).

Чеський "золотий соловей" підтвердив журналістам, що його дружина чекає другу дитину. 20 місяців тому І.МАХАЧКОВА народила К.ГОТТУ першу дочку - Шарлоту.

 

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