68-річний «золотий соловей» Чехії вперше одружився (фото)
21:08, 08 січня 2008Суспільство
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Дружина чекає другу дитину
Популярний чеський співак Карел ГОТТ вперше офіційно одружився в 68 років. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Чеське інформагентство ČTK.
|Фото ČTK/Bison&Rose
К.ГОТТ вирішив одружитися зі своєю давньою подругою Іваною МАХАЧКОВОЮ, яка молодша за нього на 36 років. Одруження відбулося в Лас-Вегасі (США).
Чеський "золотий соловей" підтвердив журналістам, що його дружина чекає другу дитину. 20 місяців тому І.МАХАЧКОВА народила К.ГОТТУ першу дочку - Шарлоту.
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