68-річний «золотий соловей» Чехії вперше одружився (фото)

Популярний чеський співак Карел ГОТТ вперше офіційно одружився в 68 років. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Чеське інформагентство ČTK.

К.ГОТТ вирішив одружитися зі своєю давньою подругою Іваною МАХАЧКОВОЮ, яка молодша за нього на 36 років. Одруження відбулося в Лас-Вегасі (США).

Чеський "золотий соловей" підтвердив журналістам, що його дружина чекає другу дитину. 20 місяців тому І.МАХАЧКОВА народила К.ГОТТУ першу дочку - Шарлоту.