Ціна на золото встановила сьогодні новий історичний рекорд

Ціни на золото і платину на Нью-Йоркській товарній біржі сьогодні встановили нові історичні рекорди. За результатами ранкових операцій в електронній торговій системі CME GLOBEX максимальні ціни на дорогоцінні метали сьогодні становили: - золото (лютий) - 894,4 дол./унція; - платина (квітень) - 1565,0 дол./унція.

Підвищений інтерес до купівлі дорогоцінних металів був обумовлений такими чинниками, як можливість рецесії в економіці США і побоювання подальшого зниження базової облікової ставки ФРС, напруженість у відносинах між США і Іраном і високі ціни на нафту.