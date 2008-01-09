Ціна на золото встановила сьогодні новий історичний рекорд

13:43, 09 січня 2008
Суспільство
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Платина не відстає

Ціни на золото і платину на Нью-Йоркській товарній біржі  сьогодні встановили нові історичні рекорди. За результатами ранкових операцій в електронній торговій системі CME GLOBEX максимальні ціни на дорогоцінні метали сьогодні становили: - золото (лютий) - 894,4 дол./унція; - платина (квітень) - 1565,0 дол./унція.

Підвищений інтерес до купівлі дорогоцінних металів був обумовлений такими чинниками, як можливість рецесії в економіці США і побоювання подальшого зниження базової облікової ставки ФРС, напруженість у відносинах між США і Іраном і високі ціни на нафту.

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