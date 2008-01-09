МЗС Білорусі пропонує захистити країну від української карамелі

Міністерство закордонних справ Білорусі пропонує ввести антидемпінгові мита на карамелеву продукцію з України за наслідками проведеного антидемпінгового розслідування.

"На підставі результатів розслідування МЗС Білорусі представив в уряд висновок про результати розслідування з пропозицією про введення строком на 3 роки антидемпінгового мита у розмірі 11,76% від митної вартості відносно карамелі, що не містить какао, і 23,9% від митної вартості відносно карамелі, що містить какао", - зазначається в офіційному повідомленні МЗС.

МЗС встановив, що поставки української карамелі за демпінговими цінами завдають збитки білоруським виробникам аналогічної продукції, передає Лента.ру. В період розслідування (з 2003 по 2005 рік) при зниженні споживання карамелі на 8% об`єм виробництва білоруської карамелі знизився на 32%, об`єм реалізації - на 26%.

Частка білоруської карамелі в об`ємі споживання цієї продукції в Білорусі знизилася на 17 процентних пунктів - до 65%, при одночасному зростанні об`ємів імпорту карамелі з України втричі і збільшенні її частки в об`ємі споживання з 8% до 23%.

У 2005 році, в порівнянні з 2003 роком, завантаження виробничих потужностей з виробництва карамелі в Білорусі знизилося на 29%, товарні запаси цієї продукції збільшилися на 48%. Крім того, чисельність персоналу, зайнятого на виробництві і реалізації карамелі, зменшилася на 22%, об`єм інвестицій в галузь скоротився на 12%.

У МЗС Білорусі вважають, що причиною цього є демпінговий імпорт карамелі. "В період розслідування відбувалося витіснення білоруських виробників карамелі з ринку Білорусі українськими виробниками даного товару. В період розслідування українська карамель була значно дешевшою за білоруську: карамель без какао - на 7-20%, із вмістом какао - на 34-35%", - констатували в МЗС.

Розслідування для застосування антидемпінгових заходів відносно імпорту до Білорусі карамелевої продукції з України було почате 28 грудня 2006 року за заявою концерну Белгоспищепром. МЗС Білорусі завершив розслідування 27 грудня 2007 року.