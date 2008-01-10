У Львові їстимуть пампушки на швидкість

13 січня у Львові вперше відбудеться фестиваль "Пампушок".

Його урочисте відкриття відбудеться о 12-й год. на площі Ринок, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Мета фестивалю - ознайомити львів’ян та гостей міста із пампуховими традиціями народів світу та різними рецептами приготування пампухів.

Як зазначається у повідомленні, в рамках фестивалю відбудеться ярмарок-продаж пампухів, а також чемпіонат з поїдання пампухів, переможцем якого стане учасник, що з’їсть найбільшу кількість пампухів за найкоротший час.