Прогноз погоди на тиждень: дощі, тумани і похмуре небо

На цьому тижні розвиток синоптичної ситуації буде уповільненим, пише Meteoprog.

Україна далі перебуватиме під впливом частині європейського циклону з центром над Британськими островами. Надходження тепла на нашу територію зрідка буде чергуватися з адвекцією холоду. Опади розподіляться нерівномірно і не припиняться до кінця робочого тижня, проте їх інтенсивність буде низькою.

Сьогодні і завтра невеликі дощі пройдуть по всій країні, тільки у вівторок у південних областях без опадів. У середу невеликі та помірні дощі очікуються тільки в західних областях. У четвер невеликі дощі охоплять майже всю Україну, крім півдня та сходу країни. У п'ятницю дощі очікуються на півночі Лівобережжі, в центральних, південних областях, а також на Закарпатті. Також в країні повсюдно будуть тумани, на дорогах ожеледиця.

Температура весь тиждень буде триматися на одному рівні. Вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в Криму у вівторок-четвер до 10° тепла.