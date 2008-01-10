Луценко розігнав три райвідділи міліції Київщини

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО доручив новопризначеному начальнику ГУ МВС України у Київській області Віталію ЯЛОВЕНКУ розформувати три райвідділи міліції Київщини – Ірпінській міськрайвідділ, Обухівській і Бориспільський райвідділи – за бездіяльність у боротьбі зі злочинами у сфері земельних відносин.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, Ю.ЛУЦЕНКО також доручив призначити нових виконувачів обов’язків начальників цих відділів і набрати «міліцію по-новому».

«Саме на прикладі розформування цих підрозділів я хочу продемонструвати: ми не зупинимось перед будь-якими змінами, поки, врешті-решт, вони не будуть давати хоч якихось відчутних результатів у боротьбі зі злочинністю», – сказав міністр.

Уже через три місяці Ю. ЛУЦЕНКО пообіцяв заслухати звіт про результати роботи цих райвідділів.

Водночас глава МВС наголосив, що результатом роботи міліції по боротьбі зі злочинами у сфері земельних відносин має бути не просто порушення кримінальних справ «за фактом», а встановлення конкретних посадових осіб, причетних до земельних афер.