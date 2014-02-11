Стан двох українців, які постраждали у ДТП в Польщі, залишається тяжким
Внаслідок зіткнення автобуса й легкового автомобіля загинуло двоє людей (громадянин Польщі та громадянин України), ще близько десяти українців отримали травми.
Двоє українців, постраждалих в ДТП у польському містечку Воля Дуцька, перебувають у тяжкому стані.
Про це УНІАН повідомила заступник прес-секретаря поліції в Отвоцьку Кароліна Пардей.
Вона нагадала, що українці їхали автобусом Neoplan з Варшави та зіткнулися з легковим автомобілем Opel. Внаслідок ДТП загинув один громадянин України, ще близько десяти отримали травми
"Загинули водії автобуса та автомобіля, громадянин України та громадянин Польщі", - сказала Пардей.
Вона повідомила, що в автобусі перебували 19 українців.
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"Вчора ми мали інформацію про 11 чоловік, перевезених до лікарні, в тому числі про чотирьох у тяжкому стані. Сьогодні нам сказали, що у тяжкому стані залишається двоє людей", - сказала вона.
Представник поліції назвала передчасним говорити про те, з чиєї провини сталася аварія, зауваживши, що правоохоронці проводять розслідування у цій справі.
Як повідомляв УНІАН, автобус з українськими громадянами потрапив у ДТП в Польщі ввечері 10 лютого.
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