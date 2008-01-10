В українських чоловіків з`явиться додаткова відпустка

В Україні планується надавати короткотермінову відпустку чоловікам у зв’язку з народженням дитини.

Про це йдеться у доопрацьованій Програмі діяльності Кабінету Міністрів, оприлюдненій сьогодні на Урядовому порталі.

Уряд вважає, що запровадження короткотермінових відпусток чоловікам при народженні дитини забезпечить одночасну та рівну участь жінок та чоловіків у догляді та вихованні дітей у їх перший місяць життя. Для цього уряд має намір внести зміни до Закону України «Про відпустки».

Крім того, уряд планує прийняти Стратегію демографічного розвитку України та Державну програму підтримки сім’ї.

Згідно з програмою діяльності, планується щорічно збільшувати видатки державного бюджету на фінансування житлового будівництва для молодих сімей (першочергово багатодітних), а також обсягів кредитів, що надаються молодим сім’ям для будівництва або придбання житла.